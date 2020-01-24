Evde İnternete Erişim Oranımız Yüzde 88 Oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa’da evde internete erişimi olan hanelerin yüzdesini paylaştı. İşte ülke ülke evde internet kullanımı yüzdesi

Ajans Press’in EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de internete erişebilen hane halklarının oranı yüzde 88. Türkiye’nin evden internete erişim oranının 2018 yılına kıyasla 4 puan artış gösterdiği dikkat çekiyor.

Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülkeler yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda. 16 - 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile Almanya ve Danimarka. 39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek.

Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre internet ile alakalı geçtiğimiz yıl basına 121 bin 631 haber yansıdı. İnternet kullanımına ilişkin çıkan haberlerin sayısı 5 bin 216. Haber içerikleri incelendiğinde de gençler ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalılığı ön planda oldu.