Ewan McGregor, Obi Wan Kenobi Olarak Geri Dönecek!

Orijinal Star Wars üçlemesinde Obi Wan Kenobi karakterine hayat veren ünlü aktör Ewan McGregor, Disney + platformunda yayınlanacak Star Wars dizisinde ikonik rolüne geri dönüyor.

Disney’in yakın zaman önce tanıttığı Netflix benzeri akış hizmeti Disney +, birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin halihazırda birden fazla Star Wars dizisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunlardan biri de, serinin kült karakterlerinden Obi Wan Kenobi’yi merkezine alacak.

Variety ’nin sayfalarına taşıdığı habere göre, daha önce üç Star Wars filminde Obi Wan Kenobi karakterine hayat veren İskoç oyuncu Ewan McGregor, Disney +’ta yayınlanacak Star Wars dizisiyle rolüne geri dönüyor.

McGregor’un Obi Wan Kenobi spin-off’larında seriye geri döneceği yıllardır konuşulan bir konu; ancak Han Solo’nun gençlik yıllarını anlatan Star Wars spin-off’unun başarısız performansından sonra söz konusu proje rafa kalkmıştı.

McGregor’un başrolde oynayacağı Obi Wan serisi, Disney +’ta yayınlanacak üçüncü Star Wars dizisi olacak.

Bu yılın başlarında Ünlü aktör, yapımcı ve yönetmen Jon Favreau, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Star Wars evreninde geçecek olan serisinin ismini The Mandalorian olarak açıklamıştı. Diğer Star Wars serisi de Diego Luna’nın başrolde olacağı Cassian Andor karakterine dayanacak.