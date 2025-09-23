Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı

Xbox mağazasında Tokyo Game Show İndirimi isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Monster Hunter Wilds, One Piece Burning Blood, One Piece World Seeker ve One Punch Man: A Hero Nobody Knows dahil çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya 29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Xbox'ta Tokyo Game Show İndirimi Başladı

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği One Piece Burning Blood, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 247,50 TL'den 24,75 TL'ye düştü. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen dövüş oyununun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

2019 yılının mart ayında piyasaya sürülen One Piece World Seeker yüzde 90 oranında indirime girdi. Luffy ile aksiyon dolu bir yolculuğa çıktığımız oyun 360 TL yerine 36 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" şeklinde.

Spike Chunsoft tarafından geliştirilen One Punch Man: A Hero Nobody Knows yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği oyun 299 TL yerine 29,90 TL'ye satılıyor. 2020 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Karışık" durumda.

Anime tarzı grafiklere sahip olan Code Vein yüzde 85 oranında indirime girdi. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyun 299 TL'den 44,85 TL'ye düştü. 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar