Çok Sevilen Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı
Xbox mağazasında başlayan Tokyo Game Show İndirimi kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun fırsatı sunan kampanyanın detayları!
Xbox mağazasında Tokyo Game Show İndirimi isimli bir kampanya başladı. Kampanya ile birlikte Monster Hunter Wilds, One Piece Burning Blood, One Piece World Seeker ve One Punch Man: A Hero Nobody Knows dahil çok sayıda oyun indirime girdi. Kampanya 29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
Xbox'ta Tokyo Game Show İndirimi Başladı
Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği One Piece Burning Blood, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 247,50 TL'den 24,75 TL'ye düştü. 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen dövüş oyununun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.
2019 yılının mart ayında piyasaya sürülen One Piece World Seeker yüzde 90 oranında indirime girdi. Luffy ile aksiyon dolu bir yolculuğa çıktığımız oyun 360 TL yerine 36 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" şeklinde.
Spike Chunsoft tarafından geliştirilen One Punch Man: A Hero Nobody Knows yüzde 90 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği oyun 299 TL yerine 29,90 TL'ye satılıyor. 2020 yılının şubat ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Karışık" durumda.
Anime tarzı grafiklere sahip olan Code Vein yüzde 85 oranında indirime girdi. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyun 299 TL'den 44,85 TL'ye düştü. 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunun steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.
Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|One Piece Burning Blood
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|One Piece World Seeker
|360 TL
|36 TL
|%90
|One Punch Man: A Hero Nobody Knows
|299 TL
|29,90 TL
|%90
|Loop8: Summer of Gods
|650 TL
|65 TL
|%90
|Resident Evil Village Gold Edition
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Resident Evil 7 biohazard Gold Edition
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Resident Evil 2 Deluxe Edition
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Code Vein
|299 TL
|44,85 TL
|%85
|Dragon Ball: The Breakers
|169 TL
|25,35 TL
|%85
|Exoprimal
|1.098,99 TL
|164,84 TL
|%85
|Scarlet Nexus
|299 TL
|44,85 TL
|%85
|Tekken 7 - Originals Edition
|458,99 TL
|68,84 TL
|%85
|Marvel vs. Capcom: Infinite
|140,13 TL
|28,02 TL
|%80
|Street Fighter 6
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|The Evil Within 2
|180 TL
|36 TL
|%80
|Monster Hunter Wilds
|2.799 TL
|1.679,40 TL
|%40
|Ghostwire: Tokyo
|600 TL
|150 TL
|%75
|DmC Devil May Cry: Definitive Edition
|600 TL
|180 TL
|%70
|Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
|1.248,99 TL
|437,14 TL
|%65