F Klavye Yarışmasına Rekor Katılım

F klavyenin mucidi İhsan Yener anısına bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Türkiye Klavye Şampiyonası, büyük ilgi gördü. 13. Türkiye Klavye Şampiyonası adı altında düzenlenen yarışmaya, 61 şehirdeki 253 okuldan 1.150 kişi katıldı.

1925 yılında Afyonkarahisar’da doğan İhsan Sıtkı Yener, değişik harf dizinleriyle oluşturulmuş çeşitli yabancı daktilo klavyeleriyle çalışmanın sıkıntılarını gidermek için Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek öğretim gördüğü sırada uğraşmaya başladı. Uzun süren araştırmalarının ardından Milli Klavye geliştirilmesi için gerekli izinleri ve yetkileri alan İhsan Yener, 1946 yılında F klavyenin ilk adımını attı ve ülke çapında kullanılmaya başlanması için harekete geçti. 2016 yılında aramızdan ayrılan Yener, ilk çalışmalarının ardından katıldığı 85 farklı klavye yarışmasında birincilik elde ederken, Türkiye’nin konu hakkındaki en önemli isimlerinden biri olarak hafızalara da kazındı.

İhsan Yener anısına bu yıl on üçüncüsü düzenlenen klavye yarışmasınaysa rekor katılım sağlandı. "Anadil" ve "Çok Dilli" (16 dil) ayrımıyla 2 yarış türü olarak iki kategoride düzenlenen 13. Türkiye Klavye Şampiyonası’na, 61 şehirdeki 253 okuldan 1.150 kişi katıldı. Anadil yarışında; 0-12 yaş küçükler kategorisinde Ankara Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu'ndan Oğuz Berkay Yiğitler dakikada 77 sözcüğü, 13-16 yaş öğrenciler kategorisinde Giresun Bulancak Akşemsettin MTAL'den Mehmetcan Karadeniz dakikada 103 sözcüğü, 17-20 yaş gençler kategorisinde Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nden Semanur Gönül 127 sözcüğü, 21-99 yaş deneyimliler kategorisinde Ankara Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan Celal Aşkın 158 sözcüğü hatasız ve süratle yazarak Türkiye şampiyonu oldu. Celal Aşkın, yaptığı dereceyle Türkiye Rekoru da kırdı.

Çok dilli yarışında 0-12 yaş küçükler kategorisinde Gaziantep Özel Sanko Okulları'ndan Mete Kağan Altun 15 dili ortalama dakikada 15 sözcüğü, 13-16 yaş öğrenciler kategorisinde Kayseri HHEİH Ortaokulu'ndan Ahmet Yasin Akmeşe 16 dili ortalama dakikada 58 sözcüğü, 17-20 yaş gençler kategorisinde İzmir Bornova Bilgisayar Eğitim Kurumları'ndan Cengizhan Özal 11 dili ortalama dakikada 76 sözcüğü, 21-99 yaş deneyimliler kategorisinde Ankara Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan Celal Aşkın 16 dili dakikada 92 sözcüğü hatasız, süratle yazarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye’de düzenlenecek olan bir sonraki klavye yarışması "2018 Yılı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası" kayıtlarının ise 19 Mart - 22 Nisan arasında başlayacağı ve ilgilenenlerin bu tarihler arasında kayıtlarına yaptırarak, yarışmaya katılabilecekleri söylendi.