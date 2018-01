Face ID Özellikli iPad Pro Geliyor!

Apple'ın 10. yıla özel olarak piyasaya çıkardığı telefonu iPhone X ile birlikte hayatımıza giren Face ID özelliğinin şimdi de iPad Prolar'a gelmesi gündemde. Yayınlanan son iOS güncellemesi olan iOS 11.3 beta 1 ile geliştiricilere bu sürüm sunuldu. Tabi ki bazı meraklı geliştiriciler sadece uygulamalarını bu sürüme optimize etmekle kalmadı ve iOS'in kaynak kodlarını inceledi.

Hatırlarsanız Apple, iOS 11'in kodlarında iPhone X'dan "iPhone.Modern" şeklinde bahsetmişti. Bu sefer de benzer bir ifade iPad Pro için kullanıldı. iOS 11.3'ün kodlarında "iPad.Modern" ismiyle bahsedilen yeni nesil iPad Pro'nun da iPhone X'da olduğu gibi Face ID ile geleceği bazı ünlü iOS geliştiricileri tarafından iddia edildi.

Yep, there’s definitely some references to a “Modern iPad” inside iOS 11.3. pic.twitter.com/JHHone2R1D