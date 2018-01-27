Face ID Özellikli iPad Pro Geliyor!

Apple'ın 10. yıla özel olarak piyasaya çıkardığı telefonu iPhone X ile birlikte hayatımıza giren Face ID özelliğinin şimdi de iPad Prolar'a gelmesi gündemde. Yayınlanan son iOS güncellemesi olan iOS 11.3 beta 1 ile geliştiricilere bu sürüm sunuldu. Tabi ki bazı meraklı geliştiriciler sadece uygulamalarını bu sürüme optimize etmekle kalmadı ve iOS'in kaynak kodlarını inceledi.

Hatırlarsanız Apple, iOS 11'in kodlarında iPhone X'dan "iPhone.Modern" şeklinde bahsetmişti. Bu sefer de benzer bir ifade iPad Pro için kullanıldı. iOS 11.3'ün kodlarında "iPad.Modern" ismiyle bahsedilen yeni nesil iPad Pro'nun da iPhone X'da olduğu gibi Face ID ile geleceği bazı ünlü iOS geliştiricileri tarafından iddia edildi.

Yep, there’s definitely some references to a “Modern iPad” inside iOS 11.3. pic.twitter.com/JHHone2R1D — Filipe Espósito  (@filipekids) January 25, 2018

Yeni iPad Pro'nun bir sonraki Apple konferansında iPhone X'daki gibi daha ince çerçeve ve Face ID ile tanıtılması bekleniyor. Bazı iddialar da çerçevelerin incelmesinin yine iPhone X'da olduğu gibi ana ekran tuşunun kaldırılmasına neden olacağı yönünde.

iPad Pro'nun daha fazla RAM, yeni nesil işlemci gibi performans güncellemelerini içermesi de bekleniyor. Çok olası olduğunu düşünmesek de yeni bir Apple Pencil da Face ID özellikli iPad Pro ile tanıtılabilir.