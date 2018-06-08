Facebook, 14 Milyon Kullanıcısının Verilerini Herkese Açık Yaptı!

Facebook, bir kez daha gizlilik tartışmalarının kalbinde yer alıyor. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu, sistemsel bir hata sebebiyle 14 milyonu aşkın kullanıcısının özel bilgilerini ve gönderilerini herkese açık olarak paylaştı.

Bu yılın başlarında patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile zor günler geçiren Facebook, kendini yeni bir gizlilik tartışmasının merkezinde buldu.

Sosyal medya devi, gönderi paylaşımıyla ilgili yeni bir özelliği test ettiği sırada, 14 milyonu aşkın kullanıcının özel ve yalnızca belirli kişilere açık paylaşımlarını herkese açık konuma getirdi.

Facebook, söz konusu hatanın kullanıcıların fotoğraf ve diğer içerikleri öne çıkarmalarına olanak tanıyan "öne çıkan öğeler" adında bir seçeneği test ederken beklenmedik bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı.

18 - 27 Mayıs tarihleri arasında 14 milyonu aşkın kullanıcının bu hatadan etkilendiğini belirten ABD’li şirket, bozulan ayarların yeniden eski haline getirildiğini söyledi. Facebook ayrıca, kullanıcılara yukardaki tarihler arasında paylaştıkları verilerin ne olduğuna dair bir uyarı mesajı göndereceğini bildirdi.

Facebook'un gizlilikten sorumlu yöneticisi Erin Egan, kullanıcıların o dönemde yaptıkları paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, “Bu hata için özür dilemek istiyoruz. Sorunu çözdük ve bugünden itibaren etkilenen herkese bilgi vereceğiz. Açıkçası, bu hata önceden insanların gönderilerine etki etmedi ve her zaman olduğu gibi gönderebilecekleri topluluğu kendileri seçebiliyorlardı. Bu hata için özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aylık aktif 2.2 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook, yaklaşık 87 milyon kullanıcısına ait kişisel verilerin, Trump ve Brexit kampanyalarını yöneten Londra merkezli araştırma şirketi Cambridge Analytica'nın eline geçmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili ABD Senatosu'na verdiği ifadede, veri sızıntısını engellemek için yeteri kadar mücadele etmediklerini itiraf ederek, özür dilemişti.