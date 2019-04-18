Facebook, 1,5 Milyon Kullanıcının E-Posta Rehberini İzinsiz Kaydetmiş

Son yıllarda birçok güvenlik ve gizlilik skandalına imza atan Facebook, Mayıs 2016'dan bu yana platforma kaydolan 1.5 milyon kullanıcının e-posta rehberlerini “istemeden” sisteme yüklediğini itiraf etti.

Bir güvenlik araştırmacısı, Facebook’un platformda yeni hesap oluşturan bazı kullanıcılardan e-posta hesaplarının şifrelerini talep ettiğini fark etti. İstendiği gibi e-posta şifrelerini giren kullanıcıların, kontraklarının içe aktarıldığını belirten bir mesajla karşılaştıklarını belirten araştırmacı, bu durumun kullanıcı onayı dışında geliştiğine dikkat çekiyor.

ABD’li sosyal medya devi, bu hafta yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay e-posta doğrulama işlevinin kaldırıldığını ve sisteme yüklenen verilerin de silinme aşamasında olduğunu söyledi.

1.5 milyon kişinin kontaklarının toplandığını doğrulayan Facebook, bu bilgilerin hiç kimseyle paylaşılmadığını belirtti.

E-posta rehberleri sisteme yüklenen kullanıcıların bilgilendirildiğini ifade eden şirket, kullanıcıların söz konusu verileri hesap ayarlarından inceleyebileceklerini söyledi.

Milyonlarca insanın e-posta rehberinin onay alınmaksızın sisteme yüklenmesi, Facebook’u çevreleyen skandalların sonuncusu oldu. Sadece birkaç hafta önce yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısına ait kişisel verilerin, herkes tarafından erişilebilen Amazon bulut sunucularında görüldüğü ortaya çıkmıştı. Şirket ayrıca, yakın zaman önce, yüz milyonlarca kullanıcının şifresini “yanlışlıkla" düz metin olarak sakladığını açıklamıştı.

Ve tabii ki Cambridge Analytica olayı. Geçtiğimiz yıl patlak veren skandalda, Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica’nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini politik amaçlarla elde ettiği belirlenmişti.