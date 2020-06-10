Facebook Akıllı Gözlük Patenti ile Karşımıza Çıktı

Son zamanlarda pek çok şirketin akıllı gözlük ürünleri üzerinde çalıştığına yönelik bazı raporlarla karşı karşıya geliyoruz. Apple bu noktada en aşina olduğumuz şirket iken Facebook da bu yarışın gerisinde kalmak istemiyor gibi gözüküyor. Nitekim şirket, aldığı yeni bir patent ile gündeme geldi. İşte Facebook akıllı gözlük patenti hakkında merak edilen tüm detaylar!

Facebook Akıllı Gözlük Patenti Neler Anlatıyor?

Facebook aslında uzun bir süredir bu tip haberler ile gündeme gelse de şirket, söz konusu proje hakkında merak edilen detayları açıklamaktan uzak duruyor. Facebook Glass olarak isimlendirilen bu patent, fotoğrafçılıktan artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar geniş bir kapsamda destek sağlayacak olan derinlik algılayıcı teknolojisini gözler önüne seriyor.

Akıllı telefonlar derinliği daha hassas bir şekilde ölçebilmek adına ToF Sensörü ya da lazer odaklama sensörü gibi teknolojilerden faydalanır. Buna karşın her ikisinin de çeşitli dezavantajları vardır ve Facebook, bu sorunları ortadan kaldırabilmek adına farklı bir yöntem denemek istiyor.

Buna karşın bu yöntemin tam olarak ne olduğu ve nasıl işlediği ile ilgili bazı belirsizlikler var. Her durumda söz konusu teknolojiye dair ürünlerle karşılaşmamız için önümüzde birkaç yıl bulunuyor. Bu süreçte daha kararlı ve daha başarılı ürünlere yönelik gelişmeleri duymamız oldukça mümkün.