Facebook, Akıllı Telefonların Yerini Alacak Akıllı Gözlük Üretecek

Tüketiciler arasında hızla yayılan giyilebilir ürünler, kişilerin akıllı telefon ile yapabildikleri şeyleri uzaktan yapabilmelerine olanak sunuyor. Şu an için pek çok akıllı aksesuar bir telefona ihtiyaç duysa da, Facebook'un üzerinde çalıştığı akıllı gözlük, akıllı telefon ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Ortaya çıkan son raporlara göre giyilebilir aksesuar alanına giriş yapan markalardan birisi de Facebook oldu. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile desteklenecek olan akıllı gözlük, yine iddialara göre kişilerin akıllı telefon ihtiyacını ortadan kaldırabilecek düzeyde iyi olacak.

CNBC tarafından yapılan habere göre Ray-Ban'ın ana şirketi olan Luxottica ile görüşen Facebook, akıllı gözlük geliştirmek için bu şirket ile ortaklık kurdu. Bu akıllı gözlüğün telefonla görüşme, küçük bir ekran sayesinde bilgi gösterimi ve anlık canlı yayın özelliğine sahip olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte gözlüklerde dahili bir müzik oynatıcı ve yapay zeka asistanının da bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı açıklamada akıllı gözlükler üzerinde yoğun araştırmalar yaptığını belirten Facebook'un, yeni akıllı gözlük modelini 2023 ila 2025 yılları arasında satışa sunması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı gözlük pazarının bu kadar da kolay bir lokma olmadığını biliyoruz. Bundan seneler önce, 2013 yılında Glass ile bu pazara giren Google, gözlüklerin garip görüntüsü ve yüksek fiyatı nedeniyle başarısız olmuştu.