Facebook Bir Gecede 150 Milyar Dolar Değer Kaybetti

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi Facebook, sadece bir gecede 150 milyar dolar değer kaybetti. New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemler sonrasında Facebook, hisse başına yüzde 24 değer kaybetti.

Dün itibarıyla 2018’in ikinci finansal çeyreğine dair bilançosunu hissedarlarıyla ayrıntılı şekilde paylaşan Facebook, yaptığı resmi açıklamanın iki saat ardından 150 milyar dolar değer kaybetti. Yüzde 24 oranın düşüş yaşayan Facebook’un yaşadığı durumun sebebinin Avrupa bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının sosyal medya platformunu bırakması ve artan maliyetler gösterildi.

Artan gider başlıklıkları arasında Cambridge Analytica Skandalı sonrasında yapılan ekstra harcamaların etkili olduğu belirtildi. 80 milyon Facebook kullanıcısının verisinin İngiliz şirketiyle paylaşıldığının ortaya çıkmasının ardından Facebook, güvenlik harcamalarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttırarak, 7,4 milyar dolar seviyesine çıkarmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un Şef Finans Sorumlusu David Wehner şu ifadeleri kullandı: “Toplam gelirimizdeki büyüme oranın 2018'in diğer ikinci yarısında da azalmasını bekliyoruz. Ancak, gelir artış oranlarımızın, hem Q3 hem de Q4'te sırasıyla önceki çeyrekteki yüksek oranlardaki düşüşlerden tek haneli oranlarla düşmesini umuyoruz. Şirketin güvenlik, pazarlama, içerik yönetime adına yaptığı masraflar nedeniyle, toplam giderlerin geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 60 oranında artacağını öngörüyoruz.”

Facebook’un Karı Yüzde 31 Arttı

Borsada yaşanan düşüşe rağmen açıklanan finansal raporda Facebook’un geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre net karı yüzde 31 yükselmişti. Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 5,11 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,89 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,32 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,74 dolara yükseldiği bildirildi.