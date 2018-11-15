Facebook CEO’su Zuckerberg’den Yöneticilere iPhone Yasağı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ile Apple CEO’su Tim Cook arasındaki soğuk savaşta yeni bir cephe daha açıldı. İddiaya göre Zuckerberg, şirket yöneticilerinden sadece Android telefonları kullanmalarını istedi.

The New York Times 'ın sayfalarına taşıdığı göre Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook’un Facebook’un merkezinde olduğu Cambridge Analytica veri skandalı ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda yapmasının ardından yönetim ekibinin yalnızca Android telefonları kullanması yönünde talimat verdi.

Cook, MSNBC ’ ye verdiği bir röportajda, “Kişisel yaşamanızla ilgili trafik yapmayacağız. Bunu yaparak bir ton para kazanabiliriz, ancak gizlilik bizim için insani bir haktır. Bu sivil bir özgürlüktür” ifadeleriyle, Facebook’un imza attığı veri skandalına atıfta bulunmuştu.

Times ’a göre, Zuckerberg bu sözlerin ardından Facebook yöneticilerine Android işletim sisteminin Apple’ın işletim sistemi iOS’tan çok daha yüksek kullanım alanına sahip olduğunu belirterek sadece Android telefonları kullanmaları gerektiğini söyledi.

Zuckerberg'ün yönetim ekibinden Android telefonlara geçiş yapmalarını isteyip istemediği net değil. Konuyla ilgili Facebook’tan henüz bir açıklama gelmiş değil.

Son dönemin en büyük internet skandallarından bir tanesi olan olayda, Donald Trump ve Brexit (Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması) kampanyalarını yöneten Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz alarak psikografik yöntemlerle ileri propaganda teknikleri uyguladığı ortaya çıkmıştı.