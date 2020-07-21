Facebook COVID-19 Medya Okuryazarlığı Ülkemizde Faaliyete Başladı

Facebook, kullanıcıları dijital dünyada asılsız haberleri tespit etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediği Facebook COVID-19 medya okuryazarlığı kampanyası ülkemizde faaliyete başladı. Söz konusu kampanya daha önce Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde hayata geçmişti.
Facebook COVID-19 Medya Okuryazarlığı Nedir?
Facebook'un bu kampanyası kapsamında ülkemizdeki bazı kullanıcılar dört hafta boyunca Facebook’ta bir dizi yaratıcı reklamla karşılaşacak ve popüler sosyal medya platformunun kampanya dahilinde hazırladığı özel bir internet sitesine yönlendirilecek.
Facebook, kullanıcıların dijital dünyada gördükleri bilgiler ve bu bilgilerin kaynağı ile ilgili bilinçli karar vermelerini sağlamayı hedefliyor. Facebook, “Sahte haberlerden korunmaya yardımcı olacak üç soru” başlığı altında kullanıcıların kendilerine “Nereden geliyor?”, “Eksik olan ne?”, “Bana ne hissettiriyor?” gibi sorular sorarak internette gördükleri bilgileri sorgulamalarını istiyor. Facebook tarafından hayata geçirilen internet sitesine stampoutfalsenews adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda ise WhatsApp sahte haberler ile mücadele etmek için bazı kararlar almıştı.
Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekyörür, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Çok uzun zamandır Facebook’ta yer alan bilgilerin doğruluğunu artırmak için çalışıyor ve bu sorumluluğumuzu oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Haber Kaynağı'nda Topluluk Standartlarımızı veya Reklam İlkelerimizi ihlal eden hesapları ve içerikleri kaldırmak, asılsız haberlerin yayılmasını azaltmak ve insanlara gördükleri gönderiler hakkında daha fazla kaynak sunarak onları bilgilendirmek gibi birçok önemli yatırım yaptık."
"Tüm bunların yanı sıra, insanların ne okuyacakları, neye güvenecekleri ve neleri paylaşacakları konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermeleri gerektiğine inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün KOVİD-19’u bir küresel sağlık krizi ilan etmesinden bu yana içinde bulunduğumuz dönem de, medya okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi."
"Başlattığımız bu kampanya ile hedefimiz, insanların internette gördükleri bilgilerle ilgili içerikleri sorgulamalarına ve en doğru şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak. Sadece pandemi döneminde değil, ilerleyen süreçte yapacağımız çalışmalar ile de insanlara platformlarımızda doğru bilgiye ulaşmak adına ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sunmaya devam edeceğiz.”
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