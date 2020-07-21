Facebook COVID-19 Medya Okuryazarlığı Ülkemizde Faaliyete Başladı

Facebook, kullanıcıları dijital dünyada asılsız haberleri tespit etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediği Facebook COVID-19 medya okuryazarlığı kampanyası ülkemizde faaliyete başladı. Söz konusu kampanya daha önce Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde hayata geçmişti.

Facebook COVID-19 Medya Okuryazarlığı Nedir?

Facebook'un bu kampanyası kapsamında ülkemizdeki bazı kullanıcılar dört hafta boyunca Facebook’ta bir dizi yaratıcı reklamla karşılaşacak ve popüler sosyal medya platformunun kampanya dahilinde hazırladığı özel bir internet sitesine yönlendirilecek.

Facebook, kullanıcıların dijital dünyada gördükleri bilgiler ve bu bilgilerin kaynağı ile ilgili bilinçli karar vermelerini sağlamayı hedefliyor. Facebook, “Sahte haberlerden korunmaya yardımcı olacak üç soru” başlığı altında kullanıcıların kendilerine “Nereden geliyor?”, “Eksik olan ne?”, “Bana ne hissettiriyor?” gibi sorular sorarak internette gördükleri bilgileri sorgulamalarını istiyor. Facebook tarafından hayata geçirilen internet sitesine stampoutfalsenews adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda ise WhatsApp sahte haberler ile mücadele etmek için bazı kararlar almıştı.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekyörür, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: