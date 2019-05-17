Facebook, 'Haber Kaynağı'nı Daha Kişisel Hale Getiriyor

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının platformun haber kaynağı bölümünde en üst sırada hangi içerikleri görmek istediğini daha iyi tahmin edebilmek için anket verileri kullanıyor.

Facebook tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, ailelerden ve arkadaşlardan gelen paylaşımlar, haber makaleleri ya da takip edilen sayfalardan paylaşılan videoların artık sayfanın en üst sırasında gösterileceği ifade edildi.

Facebook’a göre yapılan bu değişiklikler, sosyal ağda geçirilen süre boyunca kullanıcı deneyiminin kalitesine odaklanıyor. Facebook’un kaleme aldığı bir blog yazısında da, kullanıcılardan en yakın yakın arkadaşlarını sıralamalarını istedikleri anketlerin algoritma değişikliğinde kullanıldığı belirtildi.

Tahmin Algoritması Kullanılıyor

Söz konusu anket verileri, Facebook’un, insanların beğenilerini, yorumlarını ve paylaşımlarını, arkadaşlarıyla ne sıklıkta etkileşime girdiklerini, kimlerin yakın arkadaş olarak işaretlendiğini ve iki kullanıcının kaç tane ortak arkadaşı olduğu gibi gözlemlerine ek olarak kullanılıyor.

Facebook’un tahmin algoritması, aynı fotoğrafta etiketlenen arkadaşları, aynı paylaşımlara tepki veren ya da yorum yapan arkadaşları ve aynı mekanda yer bildirimi yapan arkadaşları da dikkate alıyor. Facebook, favori insanlardaki ya da favori sayfalardaki değişimleri takip edebilmek için tahmin modelinin de devamlı olarak güncellendiğini belirtiyor.