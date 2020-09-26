Facebook: "iPhone'un Varsayılan Mesajlaşma Uygulaması Değişebilmeli"

Facebook iPhone varsayılan mesajlaşma uygulaması değiştirilebilmesi gerektiğini söyleyerek Apple'ı eleştiriyor. Bildiğiniz üzere Apple, iOS 14'te tarihi bir yenilik ile posta ve tarayıcı için varsayılan uygulamanın değiştirilebilmesine izin vermişti.

iOS 14 ile posta ve tarayıcı değişebilse de, birçok uygulama kategorisi (mesajlar, müzik, takvim) hala Apple'ın yerleşik yazılımına bağlı ve Facebook bundan pek memnun değil. The Information'a göre Facebook, iPhone'daki varsayılan mesajlaşma uygulamasının değişmesi için baskı yapıyor.

iPhone'un mesajlaşma uygulaması Messenger olsun teklifi

Messenger'ın Başkanı Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, "İnsanların farklı mesajlaşma uygulamalarını ve telefonlarında varsayılanı seçebilmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Yıllar boyunca Facebook iPhone varsayılan mesajlaşma uygulaması değişikliği istedi ancak Apple bu fikre hiçbir zaman yanaşmadı.

The Information'ın belirttiği gibi, Apple'ın Mesajlar uygulaması ve şifrelenmiş iMessage uygulaması şirket için önemli bir yazılım parçası. ABD'li teknoloji devinin de iOS mesajlaşmanın kontrolünden vazgeçmesi pek muhtemel gözükmüyor.

Apple'ın üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarına izin verme şansı zayıf olsa da, Facebook şansını zorlamaya istekli gözüküyor.

Bir süre önce kurulan 'Coalition for App Fairness' örgütü ise App Store komisyonlarınu eleştiriyor. Üyeleri arasında Spotify ve Epic Games gibi markalar yer alıyorken, koalisyondan Facebook'un bu eleştirisine açık destek geldiğini belirtelim.