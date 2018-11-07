Facebook Messenger’a Bomba Bir Özellik Geliyor!

Facebook Messenger’a gelecek yeni özellikle birlikte, gönderdiğiniz mesajları 10 dakika içinde silebileceksiniz.

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma servislerinden Messenger, yepyeni bir özellikle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uygulamanın iOS versiyonuna ait olan 191.0 sürümünde ortaya çıkan notlarda, mesajları geri alma özelliğinin yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Halihazırda Facebook’un bir diğer hizmeti WhatsApp’ta bulunan özellik, gönderilen mesajların 10 dakika içerisinde geri alınabilmesine imkan sağlayacak. 10 dakika kısa bir süre olarak görülebilir, ancak yaptığınız bir hatanın kalıcı olmasından iyi olsa gerek.

Mesajı geri alma özelliği sayesinde, karşı tarafa attığınız mesajı belirtilen süre içerisinde kaldırdığınız zaman tüm sohbetten silmiş olacaksınız; ancak aynı durumun eski mesajlar için geçerli olmadığını belirtelim.

İlk kez geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Nitekim şu an test aşamasında olan özellikle ilgili Facebook tarafından da bir açıklama gelmedi.

Şimdilik konuyla ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı, ancak ilerleyen günlerde sosyal medya devinden resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz.