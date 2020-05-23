Facebook Messenger Anket Özelliği Yeniden Geliyor

Facebook Messenger anket özelliği bir süre önce kaldırılmıştı. Şirket bu özelliği yeniden kullanmak istediği için geri getirdi. İşte Facebook Messenger anket özelliği ile ilgili merak edilen detaylar.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden bir tanesi olan Facebook, genellikle kullanıcıların yorumlarına çok önem veriyor. Bu platformu kullanan birçok kişi, muhtemelen anket özelliğinin yeniden gelmesini istedi. Firma buna dayanamayarak anket butonunu yeniden kullanıma sundu. Ancak bu seferki anket bölümü, daha renkli ve canlı bir tasarıma sahip.

Facebook Messenger anket özelliği

Facebook messenger üzerinden anket bölümünü kullanmak son derece kolay. Sohbet esnasında "+" kısmına tıklarsanız, karşınıza çeşitli seçenekler çıkacaktır. Bu seçenekler içerisinden anket bölümüne tıklayarak istediğiniz soruları sorabilirsiniz.

Kısa bir süre önce şirket Facebook Room özelliği ile birlikte, 50 kişilik bir sohbete imkan tanımıştı. Böylece sosyalleşme kanallarının son derece daraldığı şu günlerde, insanların daha fazla bir arada olması sağlandı.

Firmanın şimdi ise anket özelliğini getirmesi yine aynı sosyalleşme çabasının bir ürünü olarak görülüyor. Facebook muhtemelen kısa bir süre içerisinde daha farklı özellikler getirecek. Eğer anket özelliğini kullanabilirsiniz, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.