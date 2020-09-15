Facebook Messenger Birlikte İzle Özelliği Geliyor

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Facebook Messenger'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Facebook, anlık mesajlaşma platformuna eklediği yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Anlık mesajlaşma uygulamasına Birlikte İzle özelliği gelecek. Peki, "Watch Together" olarak adlandırılan Birlikte İzle özelliği nedir? Facebook Messenger Birlikte İzle özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Facebook Messenger Birlikte İzle Özelliği Nedir?

Facebook Messenger, kullanıcılara görüntülü aramayı kullanmaları için bir başka neden daha sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında arkadaşları ile birlikte eş zamanlı olarak içerikler izleyebilecek. Facebook Messenger'a eklenen yeni özellik Facebook'ta yer alan İzleme Partisi özelliğine benziyor ancak Birlikte İzle özelliğinin daha kapsamlı olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Facebook Messenger'a eklenen yeni özelliğini kullanabilmek için görüntülü konuşma esnasında kullanıcılardan herhangi bir tanesi parmağını yukarı doğru sürükleyerek Watch Together özelliğini seçmesi gerekiyor. Bu işlemin ardından kullanıcı, Facebook Watch platformunda yer alan videolardan bir tanesini seçerek görüntülü konuşmada yer alan herkes seçilen içeriği eş zamanlı olarak izleyebiliyor.

Watch Together özelliği yalnızca Facebook Watch platformunda yer alan içerikleri destekliyor. Yani YouTube gibi video platformlarında yer alan videoları izleyemiyorsunuz. Yeni özellik görüntülü görüşme esnasında 8 kişiye kadar ve Facebook Rooms'ta 50 kişiye kadar kullanabilme olanağı sunuyor. Facebook Messenger'ın Watch Together olarak adlandırılan yeni özelliaği bu hafta içerisinde Android ve iOS platformlarına gelecek.