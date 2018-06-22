Facebook Messenger Çeviri Hizmeti Vermeye Başlıyor

Facebook yaptığı yeni güncellemeyle birlikte Facebook Messenger için otomatik çeviri özelliğini devreye alacağını duyurdu. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’da kullanılabilir olacak özelliğin, yakın zaman sonra başka bölgelere de açılacağı belirtildi.

Bir önce kullanılmaya başlanan M Suggestions ile kullanıcılarına çeşitli öneriler getiren ve uygulamayı kullanmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan Facebook, bir süre sonra M Suggestions içerisine çeviri özelliğini yerleştireceğini belirtti. Özelliğin ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’da kullanılabileceğini belirten Facebook, İngilizce İspanyolca arasında çeviri yapmanın mümkün olacağını dile getirdi.

Varsayılan dillerini İngilizce olarak ayarlayan Messeger kullanıcılarının İspanyolca mesaj almaları durumunda uygulamanın çeviri yapılabileceğine dair bir uyarı çıkaracağını, bu küçük uyarıya tıklanması durumunda gönderilen mesajın İngilizceye çevrileceği ifade edildi. İstenirse otomatik çevirme özelliğinin de aktif edilebileceğini ve gelen İspanyolca mesajların anında İngilizceye çevrilebileceğini vurgulayan sosyal medya devi, bütün bunların kullanıcıların isteğine göre değiştirilebileceğinin altını çizdi.

Nisan ayında düzenlediği F8 konferansı sırasında çeviri hizmeti vermeye başlayacağını açıklayan Facebook, böylece ilk adımı atmış oldu. CNET isimli haber sitesiyse ilerleyen günlerde başka bölgelerin ve dillerin de çeviri özelliğinin içerisine alınacağını aktardı.