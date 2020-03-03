Facebook Messenger Her Zamankinden Daha Küçük ve Hızlı

Facebook geçen hafta Messenger için daha hafif, daha akıcı bir kullanıcı arayüzü geliştirdiğini göstermişti. Ancak Facebook'un sadece gereksiz özellikleri kesmediği aynı zamanda uygulamayı yeniden oluşturduğu gerçeği göz ardı edilmiş.

ABD'li sosyal medya devi bugün Messenger'ın iOS uygulamasının yeniden tasarlanmış sürümünü resmen açıkladı. Facebook, iOS uygulamasının 1.7 milyon üzerindeki kod satırlarının sadece 360 bine düşürüldüğünü duyurdu. Bu yüzde 84'lük hafifleme ise uygulama boyutunu neredeyse dörtte birine indirmiş oldu.

Uygulama artık orijinal boyutunun dörtte biri kadar ve bu sayede iki kat daha hızlı çalışması bekleniyor, bu da özellikle eski iPhone'lar için iyi bir haber. Güncellemeye ilişkin Facebook'tan şu açıklama geldi: Messenger'ın yeni sürümünü (Project LightSpeed ​​adı verilen) basitleştirmek ve yeniden tasarlamak için yolculuğa çıktık ve şimdi iOS uygulamasını yeniden oluşturduk."

Bununla birlikte Facebook, yeniden tasarımın bir parçası olarak birkaç özelliğin bir süre boyunca kullanılamayacağını da hatırlattı . Android ise geçen hafta yeni kullanıcı arayüzünü alırken, uygulamanın bu sürümündeki küçültmelerden faydalanıp faydalanmadığı açıklanmadı.

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