Facebook Messenger ile Bu Yıl 17 Milyar Görüntülü Sohbet Yapıldı

Facebook tarafından ortalama 2 yıl önce hayatımıza sokulan ve Facebook'taki arkadaşlarımızla ayrı bir uygulama üzerinden konuşmamızı sağlayan Messenger, ilk zamanlarında bir hayli eleştiri almış ve gereksiz bulunmuştu. Ancak şirketin yaptığı yenilikler ve güncellemeler ile birlikte Messenger herkesin sohbet ettiği bir platforma dönüştü. Hatta 2017 yılında Messenger'da toplam 17 milyar kez görüntülü sohbet gerçekleştirildi.

2016'da Messenger'a gelen görüntülü sohbet özelliği ilk dönemlerinde takılma, uygulamalardan atma gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Ancak o günden beri pek çok güncelleme alan bu özellik geçtiğimiz yıla göre 2 kat daha fazla kullanıldı. Bir süre önce grup sohbeti özelliğine de can veren Facebook, Messenger'ı mobil platformdaki en güzel sohbet uygulamalarından biri haline çevirmişti. Ayrıca 2017 yılında Messenger'da 500 milyardan fazla emoji, 18 milyardan fazla da GIF gönderildiği ifade edildi.

Bunlara ek olarak Messenger'da her geçen gün 7 milyardan fazla sohbet gerçekleşiyor ve Messenger grup sohbetlerine ortalama 10 kişi katılıyor. Messenger'ın Lite sürümü de pek çok kullanıcı için önem arz ediyorken, Facebook bu platformu sık sık güncellemeyi de ihmal etmiyor.

Peki siz Messenger'ı ve özelliklerini ne kadar aktif kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.