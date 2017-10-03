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Facebook Messenger Lite, Tüm Android Kullanıcılarına Açıldı

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Erkan Calp
Erkan Calp Sosyal Medya

Facebook, gelişmekte olan ülkeler için tasarladığı sohbet uygulaması Facebook Messenger Lite’i dünya geneline açtı. 3G, LTE ve WiFi bağlantı hızları iyi veya kararlı olmayan kullanıcılara özel geliştirilmiş Facebook Messenger sürümünü indirmelerini tavsiye ediyoruz.

Sadece ülkemizde değil yurt dışında da hatrı sayılır aktif kullanıcıya sahip olan Facebook'un uygulamaları hem web hem de mobil platformda sürekli güncelleniyor. Güncelleme içeriği detaylıca belirtilmese de neredeyse her güncellemede yeni eklenmiş bir özellik görüyoruz. Sosyal medya devinin internet bağlantı hızı ortalamanın altında olan ülkeler için tasarladığı Facebook Lite ve Facebook Messenger Lite de ana uygulama kadar güncelleme alıyor. Facebook Messenger'ın hafifletilmiş sürümünde Snapchat benzeri Messenger günü fonksiyonu veya oyunlar gibi veri tüketimini artıracak şeyler yer almıyor. Daha iyi daha hızlı deneyim yaşatmak için tasarlanmış.

Orta segmentten üst segmente tüm Android cihazlarla uyumlu olan, iOS platformunda mevcut olmayan Facebook Messenger Lite'i aşağıdaki bağlantıdan hızlı, güvenli şekilde indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Yaklaşık 10 MB boyutunda olduğundan hızlıca yüklenecek, cihazınızda da fazla yer kaplamayacaktır.

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ETİKETLER: facebook facebook messenger facebook messenger lite

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