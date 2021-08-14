Facebook Messenger Uçtan Uca Şifreleme Desteği Aldı

Facebook Messenger uçtan uca şifreleme özelliği ile güncellendi. 2016 yılından beri yalnızca gizli sohbetler özelliğinde yer alan uçtan uca şifreleme artık görüntlü ve sesli aramalarda da yer alıyor. Böylece uygulama üzerinden gerçekleştirilen sesli ve görüntülü sohbetler daha güvenilir hale geldi.

Facebook Messenger Uçtan Uca Şifreleme Özelliğine Sahip Oldu

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Facebook, yeni yayımlanan güncellemeye ilişkin bir blog yazısı paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte sesli ve görüntülü aramalar da uçtan uca şifreleme özelliğine kavuştu.

Uçtan uca şifreleme özelliğinin kişisel konuşmaları kötü niyetli kişilerden korumak için WhatsApp gibi uygulamalar tarafından zaten yaygın olarak kullanıldığını belirten Facebook, söz konusu özelliğin yalnızca sohbette yer alan kişilerin erişebileceği bir anahtar gibi çalıştığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, uçtan uca şifreleme desteğine sahip olan bir görüşmede mesajların ve aramaların içeriğinin korunduğu belirtildi. Bu, Facebook dahil olmak üzere hiç kimsenin gönderilenleri ya da söylenenleri göremediği veya dinleyemediği anlamına gelir.

Günde 150 milyondan fazla görüntü görüşmenin gerçekleştiği Messenger, yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte daha güvenilir hale geldi. Uçtan uca şifreleme aslında 2016 yılında kullanıma sunulmuştu fakat yalnızca gizli sohbetlerde yer alıyordu. Artık sesli ve görüntülü aramalarda da söz konusu destek mevcut.

Facebook ayrıca metin tabanlı sohbetler için de bir güncelleme yaptı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Messenger'ın Kaybolan Mesajlar özelliği 5 saniyeden 24 saate kadar yeni süre seçenekleri aldı.

Popüler sosyal medya hizmeti, Instagram Direkt Mesaj özelliği için uçtan uca şifrelemeyi belirli ülkelerde test ettiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre Instagram'da sesli ve metin tabanlı iletişim, uçtan uca şifreleme ile daha güvenli hale gelecek. Test sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma hizmetinin sesli ve görüntülü arama özelliğine uçtan uca şifreleme desteğinin gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.