Facebook, Ortak Özellikleri Olan Kullanıcıları Eşleştirecek

Facebook, ortak noktaları bulunan kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak.

Aylık aktif 2,23 milyar kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, dikkat çekici bir özelliği test ediyor.

Yorumlar bölümüne ekleneceği öğrenilen “things in common” Türkçe adıyla “ortak şeyler” etiketi, kullanıcıların tanımadıkları, ancak ortak noktaları bulunan kişilerle tanışmasına imkan verecek.

Örneğin; Facebook’taki bir gönderinin altındaki yorumları okurken, sizinle aynı üniversiteden mezun olmuş kişileri gösteren bir etiket görebilirsiniz. Aynı şekilde şehrinizden biri yakınlarda yaşadığınızı bu etiket vasıtasıyla bilecek. Kullanıcıların birbirleriyle eşleşebileceği diğer potansiyel ortaklıklar arasında çalışma yeri ve üye olunan gruplar gibi bilgiler bulunuyor. Şirket, bu özellik için yalnızca herkes açık olarak paylaştığınız verilerin kullanılacağının altını çiziyor.

Facebook, bu özelliği şu anda ABD'deki küçük kullanıcı grubuyla test ettiğini söylüyor. Sosyal medya devine göre bu özelliğin amacı, ortak noktaların görünmesini kolaylaştırarak insanların birbirlerine bağlanmasına yardımcı olmak.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ortak olarak paylaşılan şeyleri bilmek insanların bağlantı kurmasına yardımcı oluyor. Bu etiketler, arkadaş listenizde olmayan kişilerden gelen yorumların üzerinde görünecek” dedi.

Şirket ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Facebook Dating adındaki çöpçatanlık uygulamasını test etmeye başlamıştı.

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