Facebook Özelleştirilebilir Avatarlarını Paylaştı

Apple'ın Memoji uygulmasından sonra büyük rağbet gören özelleştirilebilir Avatarlar artık Facebook'ta da yer alacak. İşte Facebook'un yorum ve Messenger'da kullanılmak üzere tasarladığı sanal çizimler:

Facebook, kullanıcıların sohbetlerde ve yorumlarda kendilerini temsil etmeleri için özelleştirilebilir Avatarları kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların Messenger sohbetlerinde ve paylaşım yorumlarında kendilerini temsil etmek için özelleştirilmiş dijital karakterler oluşturmalarına olanak sağlıyor.

İlk olarak Avustralya’daki kullanıcılara beta sürümü olarak sunulan özelleştirilebilir Avatarlar, kullanıcı yüzünüzü kopyalamıyor. Yalnızca Facebook'ta yer alacak Avatar oluşturma kısmından halihazırdaki çıkartmalar özelleştirilebiliyor. Konu hakkında Avatar iletişim müdürü Jimmy Raimo bloğa şunları yazdı:

"Facebook'ta her açıdan kullanıcılar olduğu için buna uygun Avatarlar oluşturmak istedik. Kimi Avatarlarda başörtüsü bulunacakken kimisi ise rengarenk saçlara sahip olacak. Her kullanıcı kendi Avatarını bizim vitrinimizden seçecek ve istediği şekilde özelleştirebilecek"

Avatarlar Yıl Sonunda Dünyaya Açılacak

Yüz tanıma hassasiyetine vurgu yapan Raimo, Avatarların oluşturulma amacının veri toplama olmadığına vurgu yaptı. Bundan dolayı kamera kullanarak kullanıcı yüzünü toplamayacaklarını dile getiren geliştirici, anonim kalmak isteyen kullanıcılar için avatarların kullanışlı olacağını söylüyor. Ayrıca Avatarların tüm dünyaya yayılması bu yılın sonlarında veya 2020'nin başlarında gerçekleşecek.