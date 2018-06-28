Facebook, Popüler Bitcoin Borsası Coinbase’i Satın Alabilir

Dün yaptığı açıklamada bazı kripto para reklamlarının yayınlanmasına izin verileceğini söyleyen Facebook, dünyanın en büyük sanal para platformu Coinbase’i satın almanın hesaplarını yapıyor olabilir.

Bu yılın başlarında, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı alan Facebook, bu konuda kemer gevşetme kararı almıştı.

26 Haziran’dan itibaren, önceden onaylanmış reklamverenlerden kripto para ve ilgili içeriğin tanıtımına onay verileceğini belirten şirket, bununla birlikte ikili opsiyonları ve ICO’ları tanıtan reklamlarla ilgili yasağın devam edeceğini açıklamıştı.

İngiltere merkezli The Independent gazetesinin sayfalarına taşıdığı habere göre, popüler sosyal medya platformunun bu hamlesinin altında, Coinbase olabilir.

Haberde, Facebook’un CTO görevini yürüten Mike Schroepfer’e rapor verecek bir Blockchain araştırma grubunun oluşturulduğuna dikkat çekilirken, bu komitenin başına popüler kripto para platformu Coinbase’in yönetim kurulu üyesi David Marcus’un olduğu belirtildi.

Olası bir satın almanın sadece Facebook’un değerini artırmayacağını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda üzerinde birçok soru işareti bulunan kripto para piyasasına da meşruiyet katacağını söylüyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerbeg, bu yılın başında yaptığı açıklamada, 2018 yılında blockchain başta olmak üzere kripto paralar üzerine çalışacağını ifade etmişti. Blockchain teknolojinin Facebook ile nasıl entegre edebileceği üzerinde kafa yoran Zuckerberg, belki de ilk hamlesini Coinbase’i satın alarak gerçekleştirebilir.

Konuyla ilgili Facebook ve Coinbase cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, yakın zamanda konuyla ilgili detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.