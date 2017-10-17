Facebook, Popüler Uygulama tbh'yi Satın Aldı

Sosyal medyanın tek ve neredeyse "biricik" ismi Facebook, ergenleri bünyesine katmak için kolları sıvamış bulunuyor. "Tbh" isimli eklentiyi sayfalarına dahil eden Facebook, bu girişimiyle 5 milyon kadar ergen kullanıcıyı da bünyesine kattı.

Facebook "tbh" adı verilen anonim bir uygulamayı da bünyesine dahil etti. Ortaokul ve lise dengi yaş grubu kullanıcılara yönelik bir uygulama olan "tbh", sözü geçen yaş grubuna ait olan kullanıcıların kendi oluşturdukları anonim "testlere" katılarak birbirleri ile gruplar kurabilmelerine olanak veriyor.

"Tbh" aslında Apple Store'da bir süredir yer alıyordu. Uygulama sıralamasında uzun süre birinci sırada yer almayı başaran bir uygulama olarak da göze çarpıyordu.

Facebook'un popüler uygulamalara karşı olan düşkünlüğü bilindiğinden, şirket bu uygulamayı da bünyesine dahil etmekte bir sakınca görmedi. Facebook tarafından yapılan açıklamada; gerçekleşen bu satın alımın, "tbh" ve Facebook'un ortak bir hedefi paylaşıyor olmasından dolayı topluluk kurmanın kullanıcıları birbirine daha da yakınlaştıracak bir hareket olduğu ifade edildi.

Söz konusu uygulama, Eylül ayında çıktığından bu yana Apple Store'da 2 milyondan fazla indirilmişti. Gelen haberlere göre, uygulama üzerinde bir milyardan fazla mesaj gönderildi. Bugün ise "tbh", 5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda.