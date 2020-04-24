Facebook'tan Ramazan Mesajı: Facebook Gruplarda Buluşalım

Facebook, Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan evde kal çağrısına işaret ederek kullanıcıların Ramazan ayını kutladı. Şirket yayınladığı videoda Ramazan ayında kullanıcıların sevdikleriyle online platformlar üzerinden bir araya gelebilecekleri mesajını verdi.

Facebook’un Ramazan’ın ilk günü paylaştığı videoda, koronavirüs salgını sebebiyle aileleri ve komşularıyla iftar sofrasında bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, çözümü Facebook üzerinden dijital bir iftar sofrası kurmakta buluyor.

Facebook Ramazan Mesajı paylaştı

Ramazan ayında insanlara sevdikleriyle ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip topluluklarla Facebook grupları üzerinden bir araya gelerek dayanışma yapmaları çağrısında bulunan videoda, UNIMA Istanbul (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) Facebook topluluğunun yanı sıra Facebook Watch içerik üreticileri Nefis Yemek Tarifleri, Şahangiller ve Kafalar yer aldı.

Facebook bu Ramazan ayında alışılmışın dışında bir noktaya işaret ederek 'iftar sofralarını Facebook gruplarına taşıyın' mesajı veriyor. Konuya ilişkin hazırlanan videoda "Hepimizin evde kaldığı bu Ramazan ayında gelin hep birlikte Facebook gruplarında buluşarak daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık iftar sofraları kuralım” ifadelerine yer verildi.

Ramazan ayının küresel topluluklarının çok büyük kısmı için yılın en önemli zamanlarından biri olduğunun farkında olduklarını dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş sözlerine şöyle devam etti:

"Teknolojinin insanları ve toplulukları sanal sohbetler ve toplantılar üzerinden bir araya getirerek yeni deneyimler yaratma gücünü belki de hiç olmadığı kadar hissettiğimiz bu dönemde, platformlarımızın insanların ve toplulukların bir araya gelmelerine, birbirlerine destek olmalarına ve Ramazan ruhunu yaşatmalarına yardımcı olacağına inanıyorum.”