Facebook, Sahte Hesap Satan Çinli Şirketlere Dava Açtı

Facebook Inc, Facebook ve Instagram'ı kullanarak sahte hesap açan ve bu hesaplar üzerinden beğenilerin ve takipçilerin satışını yapan Çin merkezli dört şirkete ve üç kişiye dava açtı.

Son iki yıldır sahte hesaplar açarak online platformlarda beğeni ve takipçi hilesi olarak kullanan ve para kazanan Çinli dört şirketi tespit eden Facebook, San Francisco federal mahkemesinde dava açtı. ABD'li sosyal medya devinin yasal kurallarını çiğnediği tespit edilen bu Çinli firmaların altı farklı web sitesinde toplu satış yaptığı belirtildi.

Facebook ve Instagram birimlerinden gelen açıklamada “Sahte ve kullanılır olmayan hesaplar, spam ve kimlik avı, yanlış bilgilendirme kampanyaları, pazarlama dolandırıcılığı, reklam dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık programları bu şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Facebook'un açıklamasında sahte hesapların Amazon, Apple, Google, LinkedIn ve Twitter'da da oluşturulduğuna yer verildi.

Facebook Veri Gizliliği Korumada Artık Daha Güvenilir

Daha önceden Facebook'un, özel verilerin kullanımı ve zararlı içeriğin 2,7 milyar aylık kullanıcı üzerindeki etkisi üzerine yoğun bir inceleme yapılmış ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler şirketin politikalarını sorgulamıştı. Şirketin başlattığı ABD ticari marka yasasının ihlal edildiğini iddia eden bu davada ise sosyal ağların ticari sömürüsüne karşı daha sıkı bir güvenlik söz konusu.