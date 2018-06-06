Facebook, Şimdi de Musical.ly'den Özellik Kopyaladı

En son Snapchat'in Hikayeler özelliğini kopyalan ve tüm ürünlerine yerleştiren Facebook, şimdi de Musical.ly'nin dudak senkronizasyonu özelliğini kopyaladı. Yalnızca canlı yayınlarda çalışacak olan yeni özelliğin bazı önemli farklılıkları bulunuyor.

İlk olarak 2014 yılında ortaya çıkan ve geçtiğimiz Kasım ayında Çin firması Bytedance tarafından 1 milyar dolara satın alınan ve o dönemden bu yana kendini bir hayli geliştiren Musical.ly, kendine has özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyordu. Facebook'un da yakın takibinde olan sosyal medya uygulaması, en önemli özelliklerinden birini artık Facebook'a kaptırmış durumda. Dudak senkronizasyonu isimli özelliği, kendi canlı yayınlarında kullanmaya olanak sağlayan şirketin, bu konuda çeşitli şarkılara izin verdiğini belirtmek gerekiyor.

Reklam filminde yeni özelliği detaylıca anlatan Facebook'taki dudak senkronizasyonunun, Musical.ly'ye göre iki farklı yanı bulunuyor. Bunlardan ilki Facebook'taki senkronizasyon yalnızca canlı yayınlarda kullanılıyor olması. İkinci ise bu canlı yayınlar tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. Yani dudak senkronizasyonu özelliğini almamış kullanıcılar bile bu canlı yayınlara erişim sağlayabiliyorlar.

Ayrıca uygulama içerisinde telif haklarıyla uğraşmamak için distribütör ve plak şirketleriyle çeşitli anlaşmalar sağlayan Facebook'un şu anda Drake, Camila Cabello ve Guns N Roses gibi isimlerin şarkılarına izin verdiği ifade ediliyor. Son olarak yeni özelliği kullanmak için aşağıda yer alan bağlantıdan Facebook'unuzu güncellemeyi unutmayın.