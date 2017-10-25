Facebook'ta 4K Video Dönemi Başladı

Sosyal medyanın en büyük ismi olan Facebook yeni bir özelliğini kullanıma açtı. Artık Facebook üzerinde 4K Ultra HD çözünürlükte videolar görebileceğiz, peki bu videoları izleyebilecek miyiz?

Günümüzde 4K video kaydetme özelliği ancak belli akıllı telefonlarda yer alıyor. Profesyonel kamera ve ekipmanlarla daha önceden 4K çözünürlüklü videolar kaydedebiliyor olsak da bu videoları Facebook'a yüklerken çözünürlüklerini düşürmemiz gerekiyordu. Artık Facebook 4K video yüklemelerini de kabul edecek ve sosyal medya platformu üzerinde 4K çözünürlükteki videolara erişebileceğiz.

Bu yenilik kağıt üzerinde gayet güzel bir yenilik; fakat kullandığımız cihazların 4K çözünürlükte video oynatmayı desteklemesi gerekecek. Bu iş için ciddi bir donanım gücü gerekiyor, bilgisayarlar söz konusu olduğunda bile yeterli donanım gücüne sahip olmayan bilgisayarlar 4K çözünürlükte video oynatırken tekleyebiliyor. Mobil cihazlarda ise daha da çok sayıda akıllı telefon ve tabletin 4K video oynatamayacağını söyleyebiliriz. Fakat yine de, amiral gemisi statüsündeki yüksek donanım gücüne sahip son nesil bir telefon veya tablete sahipseniz 4K videoların keyfini Facebook üzerinde çıkarabilirsiniz.

Facebook'un bu yeni özelliği bir süredir test ettiği bilgisi paylaşılıyor. Son dönemde Facebook üzerinde birkaç 4K çözünürlükte videoya denk gelinmesinin ardından Facebook yetkililerine ulaşılmış ve 4K videoların artık kullanılabilir olduğu doğrulanmış.

Video paylaşım platformlarının en popüleri olan YouTube üzerinde ise yıllardır 4K videolar kullanılabiliyor, bu anlanda Facebook'un bu iş için bir hayli geç kaldığı söylenebilir.