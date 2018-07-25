Facebook'ta GTA Online Yayını İzleyenler Ödüllendirilecek

Rockstar Games, GTA Online'a 24 Temmuz’da After Hours isimli yeni bir güncelleme getirmişti. Şirket şimdi de oyunuyla ilgili yeni bir uygulama başlatmaya hazırlanıyor.

Artık GTA Online’ı oynamanızın yanı sıra, oyunla ilgili yayınları izlemeniz için de oldukça iyi nedenleriniz var. Rockstar Games, belirli yayınları izlemeniz karşılığında, Facebook canlı yayınları içerisindeki ödülleri kullanarak sizlere ücretsiz GTA Online parası dağıtacak.

Rockstar Games Social Club hesabınıza bağlı bir Facebook hesabınız olduğu sürece, sadece belirli canlı yayınları takip ederek sanal banka hesabınızı doldurma şansınız olacak.

GTA Online After Hours’a ait ilk yayınlar, Rockstar Games ve Facebook ortaklığında 27 Temmuz’da başlayacak. Ağustos ayının ortalarına doğru, çeşitli Facebook yayıncılarının kendilerine ait kanallarda bazı ödüller sunduğunu da görebiliriz.

Facebook’un bu yeni uygulamayla, oyuncuların kalplerini ve zihinlerini kazanmak adına oldukça önemli bir hamle yaptığı söylenebilir. Örneğin Facebook sizlere yeni bir oyun içi araba sunduğunda, Twitch ya da Mixer üzerindeki yayınlar kimin umurunda olur ki?

Artık neredeyse tüm oyunlarla ilgili olarak görmeye başladığımız canlı yayınlar, günümüzün modern oyun sektörü içerisinde oldukça önemli yere sahip. Dolayısıyla oyun sektöründe herkesin en iyi deneyimi yaşayabilmesi için online izleyiciler de büyük önem taşıyor.