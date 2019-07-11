Facebook’tan 'Assassin's Creed' ve 'Splinter Cell' Hamlesi!

Ubisoft’un uzun zamandır devam eden gizlilik odaklı oyunu Splinter Cell serisinin hayranları, serinin gelecekteki oyunlarıyla ilgili olarak yeterli bilgi alamadıkları için hayal kırıklığına uğramış durumda. Splinter Cell’in en son oyunu 2013 yılında piyasaya sürülen Blacklist olmuştu. O tarihten bu yana ise seriye yeni bir oyun getirilmedi.

Ancak The Information’da yer alan yeni bir habere göre bu durum değişmek üzere olabilir. Haberde Facebook’un, Assassin's Creed ve Splinter Cell’in özel VR (sanal gerçeklik) sürümleri için iki yeni anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Hatta Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in de bizzat görüşmelere katıldığı söyleniyor. Fakat bu yeni oyunların nasıl bir oynanışa sahip olacağını henüz bilmiyoruz, belki de Facebook bile henüz bilmiyor.

The Information’a konuşan bazı kişiler, Facebook’un bu anlaşmayla birlikte daha çok insanı kendi VR cihazlarına çekmeyi umduğunu söylüyor. Her iki serinin de oldukça popüler olduğu dikkate alınırsa, sosyal medya devinin bu hamlesinde başarılı olma ihtimali yüksek görünüyor.

Aslında VR platformu, hala PC ya da konsol kadar popüler bir platform olmasa da, bazı oyunların VR sürümleri (Skyrim ve Fallout 4 gibi), diğer platformlarda olduğu kadar büyük bir başarı elde ederek kendini ispatladı.

Assassin’s Creed ve Splinter Cell'in VR sürümleri, piyasaya sürülmeleri durumunda muhtemelen Oculus Quest ve Rift S VR cihazlarına gelecek. Bu oyunların gelecekte diğer popüler VR cihazlarına gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.