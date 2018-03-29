Facebook'tan Kişisel Veri Ayarlarında Önemli Değişiklikler

Kişisel verilerin kullanımıyla ilgili tarihin gördüğü en büyük skandallardan bir tanesinin odak noktasında olan Facebook, sosyal medya uygulaması üzerinde yer alan gizlilik ayarlarını daha görünür bir yere koyacağını açıkladı.

Cambridge Analytica Skandalı başlığındaki yazımızda ayrıntılı olarak açıkladığımız olayda Facebook, izinsiz olarak 50 milyon kullanıcının kritik bilgilerini satmıştı. Cambridge Analytica isimli şirket ise 50 milyon ABD vatandaşının bilgilerinden yola çıkarak Donald Trump’ın seçimi kazanmasında etkili olacak bir reklam çalışması yürütmüştü. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook’u Sil kampanyası başlatılırken, Mark Zuckerberg gazetelerde tam sayfa özür dilemişti.

Kullanıcıların kaygılarını gidermek adına bir takım değişiklik yapmaya başlayan sosyal medya devi, Hesap Ayarları sekmesinde önemli bir yenilik yapma kararı aldı. Oldukça karmaşık olan veri toplama ayarları kısmını görünür bir yere alan şirket, kullanıcılarına toplanan verileri düzenleme şansı tanıyacağını duyurdu. Facebook Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erin Egan ile şirketin gizlilikten sorumlu direktörü Ashlie Beringer'in yazdığı blogda, "Bu güncellemelerin büyük kısmı zaten devam eden çalışmalardı. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler bu güncellemelerin öneminin altını çizmiş oldu" şeklinde ifadelere yer verildi. Yapılan değişiklikler ise şöyle oldu:

Kişisel verilerin silinmesi: Her kullanıcı için 400.000 sayfalık Word belgesi barındıran Facebook, bu verilere artık ulaşılabileceğini ve istenmeyen detayların toplanan verilerden çıkarılabileceğini açıkladı.

Ayarlar menüsü: Uygulamada yer alan ayarlar menüsü artık tam ekranda görüntülenecek ve istenilen ayara kısa sürede ulaşılabilecek.

Gizlilik kısa yolları: Facebook artık kullanıcılarına tek bir menüde tüm gizlilik ayarlarını yönetme imkanı sunacak. Bu menüde kullanıcılar paylaşımlarını kimlerin görebileceğini, arkadaşlık talepleri ve diğer bilgileri tek ekranda görebilecekler.

Facebook bu güncellemenin başlangıç olduğunun altını çizerken, önümüzdeki günlerde yapılacak başka değişikliklerle kullanıcı verilerine daha sadık bir platform oluşturacaklarını kaydetti.