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Facebook'tan Yalan Haberlere Karşı Gazete İlanı

Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya
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Sosyal medya devi Facebook, asılsız haberlerle başa çıkabilmek ve bu tarz haberlerin nasıl tespit edileceğiyle ilgili ipuçlarını kullanıcılarına duyurabilmek için çeşitli gazetelere ilan verdi.

Kullanıcı güvenliğini önemseyen ve yalan haber yapanlara, dolandırıcılara inanılmaması için uğraşan Facebook, Türkiye'deki pek çok gazeteye bugün tam sayfa ilan verdi. İlanın başlığında ise “Asılsız haberleri tespit etmeye yönelik ipuçları" cümlesini kullanan sosyal medya devi ayrıca bu bağlantı üzerinden de kullanıcıları uyarmayı ihmal etmedi.

Buna ek olarak Türkiye içerisinde yayınlanan ilanda Kadir Has Üniversitesiyle çalışan ABD’li şirket, Facebook içerisinde asılsız haberlerin yayılmasını durdurmak istediğini ifade etti. Ayrıca Facebook paylaştığı ilanda haber sitelerine giderken iki defa düşünülmesi gerektiğini, dikkat çekici başlıklara itibar edilmemesi gibi konulara yer verdi.

Facebook tarafından yayınlanan ilanda yer alan başlıklar:

  • Başlıklara şüpheyle yaklaşın
  • İnternet adresine (URL) yakından bakın
  • Kaynağı araştırın
  • Yazı biçiminin olağandışı olup olmadığına dikkat edin 
  • Fotoğrafları gözden geçirin
  • Tarihleri inceleyin 
  • Kanıtları kontrol edin
  • Başka haber kaynaklarına bakın 
  • Haber bir şaka mı 
  • Bazı haberler kasten yanlış bilgi içerir

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ETİKETLER: facebook sosyal medya güvenliği facebook yalan haber

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