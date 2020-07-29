Facebook TikTok Karşısında Çaresiz: Fenomenlere Para Teklif Ediyor!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak bilinen Facebook, TikTok karşısında çaresiz kaldı. Onların kendi platformuna geçmesi için para teklif eden sosyal medya devi, çok büyük harcamalar yapacak gibi görünüyor. İşte merak edilen bütün detaylar.

Facebook ve TikTok arasında çok büyük bir rekabet olduğu sürpriz değil. Özellikle de Facebook şirketinin çok fazla baskı uygulaması, şirketi çok zor durumda bırakıyor. Dünyanın en çok TikTok kullanan ülkesi şu anda Hindistan. ABD ise yine en çok kullanıcıya sahip ikinci ülke olarak biliniyor. Bu durum özellikle ABD için çok büyük bir güvenlik endişesi yaratıyor. Instagram tarafından Ağustos ayında yayınlanacak Reels ile birlikte TikTok platformunun gücü kırılmaya çalışılacak.

Facebook TikTok karşısında rüşvet dağıtacak

Kulağa biraz tuhaf gelse bile Facebook şirketinin TikTok karşısında rüşvet dağıtmaya başlayacağını söyleyebiliriz. 2 milyar indirmeye ulaşan TikTok platformu, gerçekten de aşırı bir ilgi görüyor. Facebook ise bu ilgiyi kırabilmek için Reels platformunu kullanacak. Bu platforma geçen kişilere 100 bin dolara kadar ödeme yapacak.

TikTok şirketi şu anda ABD başta olmak üzere neredeyse bütün ülkelerle sorunlar yaşıyor. Eğer bu problemleri atlatamazsa muhtemelen kısa bir süre içerisinde kullanıcı sayısında düşüş yaşayacak. Şimdilik önlerinde sadece birkaç tane çözüm yolu var.

Türkiye'de de 28 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok platformu, en popülerler arasında yer alıyor. Peki sizce Facebook ve TikTok arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.