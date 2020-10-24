Facebook ve Twitter CEO'ları, NY Post Sansürü İçin Senato Huzuruna Çıkacak

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter CEO'su Jack Dorsey, 17 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Yargı Komitesi huzurunda NY Post sansürü için ifade verecek. Duruşma, basın açıklamasına göre sosyal medya platformların New York Post makalelerine yönelik sansür uygulanmasına odaklanacak. Şirketlerin 2020 seçimlerine yönelik tutumlarının gözden geçirilmesine de fırsat sağlanmış olacak.

NY Post Sansürü Hakkındaki Tartışmaların Başlangıcı

Geçtiğimiz haftalarda New York Post tarafından yayımlanan bir haberde Hunter Biden'a ait olduğu ileri sürülen MacBook'un içindeki bilgiler yer almıştı. Biden, NY Post tarafından paylaşılan habere göre aylar önce bilgisayarını tamir edilmesi için Deleware'deki bir bilgisayar tamircisine teslim etmişti. Bilgisayar tamircisi ise bilgisayarı gelip kimsenin almamasının bir sonucu olarak MacBook'u açmış ve içinde yer alan bilgilere göz atmıştı.

NY Post'un haberindeki iddialara göre bilgisayarın içinde küçük yaştaki çocuklara ait uygunsuz görüntüler bulunuyordu. Bilgisayar tamircisi, bunun üzerine durumu güvenlik birimlerine bildirmişti. Biden dosyası daha sonra FBI tarafından alınmış ve yapılan araştırmalar sonucunda MacBook'ta açık olan bir e-posta adresine ulaşılmıştı. E-posta adresinde ise Ukraynalı iş insanları ile arasındaki mesajlaşmalar bulunmuştu. Gönderilen ve gelen e-postalara göre Biden bir Ukraynalı şirketten her ay 50 bin doların üzerinde para alıyordu.

Ortaya atılan iddialar sonrasında haber Joe Biden'ın rakibi Donald Trump ve onun destekçileri tarafından gündeme getirildi. Facebook ve Twitter ise NY Post bağlantılı adresin sosyal medya platformları üzerinden paylaşılmasına engelledi ve sonuç olarak her iki sosyal medya platformu da NY Post sansürü uygulamış oldu.

Zuckerberg ve Dorsey, NY Post Sansürü İçin Senato Huzuruna Çıkıyor

Yaşanan olayların sonrasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile Twitter CEO'su Jack Dorsey, 17 Kasım tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Yargı Komitesi'nin huzuruna "gönüllü" olarak çıkmayı ve sansür ile ilgili ifade vermeyi kabul etti. Komite huzuruna çıkan Twitter ve Facebook CEO'larının 2020 seçimlerini nasıl ele aldığı da gözden geçirilecek.