Facebook, Üçüncü Taraf Sitelere Giriş Yaptığınızda Bildirim Gönderecek

Facebook kullanıcı güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir giriş özelliği yayınladı. Kullanıcıların neredeyse tüm bilgilerini elinde barındıran ABD'li sosyal medya devi , artık üçüncü taraf sitelere giriş yaptığınızda bildirim gönderecek.

Yeni özellik, "Giriş Bildirimleri" olarak adlandırılıyor ve Facebook kimlik bilgilerinizi kullanarak üçüncü taraf uygulamalarda oturum açıldığında bildirim ve mail gönderiyor. Bildirim, oturum açtığınız siteyle hangi bilgileri paylaştığınızı gösteriyor ve erişimi kaldırmayı tercih edebiliyorsunuz.

Genel olarak küçük bir değişiklik gibi görünse de birçok kullanıcının ne kadar bilgi paylaştıklarına dair doğru fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ayrıca Facebook ile başka bir siteye giriş yapmak çok kolaydı ve bugüne dek pek çok siteye bilgilerimizi verdik. Aynı zamanda Facebook'un tüm iş modelinin de kullanıcı verilerini reklam ortaklarına dağıtmak üzerine kurulu olduğunu düşündüğümüz zaman aslında değişen çok fazla bir şey olmuyor.

Geçen Ocak ayında yapılan bir araştırmada, katılımcıların dörtte üçünün Facebook'un kendileri için ne kadar veri topladığını fark etmediği ve bilgilendirildikten sonra yarısından fazlasının bu konuda rahat olmadığını söylendi. Bu bildirim özelliğiyle kullanıcılarını tedirgin edebilecek olan Facebook, yine de veri güvenliğini kontrol altında tutmak istiyor.