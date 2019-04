Facebook ve Instagram'da Beğenme Tuşu Kalkabilir

Facebook, bünyesinde bulundurduğu tüm sosyal medya platformlarında belirli yaş grupları için beğenme tuşunu kaldırma konusunu tartışmaya açtı. Aralarında Intagram ve WhatsApp gibi devasa uygulamaların yer aldığı şirketlere sahip olan Facebook, çocuk yaştaki kullanıcıların psikolojilerini korumak adına beğenme tuşunun kalkmasının daha uygun olabileceğini düşünmeye başladı.

Çocuk yaştaki kullanıcılar için radikal kararlar almayı düşünen Facebook, aralarında beğenme tuşunu kaldırma seçeneğinin de olduğu 16 farklı maddeyi tartışmaya açtı. Beğenme tuşunun yanı sıra daha az kişisel veri toplanması, yüksek güvenlik önlemlerinin varsayılan olarak ayarlanması, cihazın nerede olduğunu gösteren coğrafi konum seçeneklerinin hiç kullanılmaması gibi önlemler, konuşulanlar arasında yerini aldı.

Facebook’un tartışmaya açtığı yeni önlemler ise Britanya’da faaliyet gösteren Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından önerilmişti. Benzer değişiklikleri bugün itibarıyla resmi Twitter adresi üzerinde de paylaşan Bilgi Komisyonu Ofisi, tüm internet siteleri için kimi önerilerde bulundu.

Bilgi Komisyoneri Elizabeth Denham ise, “bağlanan nesil” olarak adlandırdığı yeni nesil gençlerin daha çok konuşulması gerektiğini belirtti. “İnternet ve onun sunduğu harika hizmetler artık günlük yaşamımızla sıkı bağlar içinde” diyen Denham, çocukların internet kullanımının engellenemeyeceğini ancak bunun doğru şekilde düzenlenebileceğini dile getirdi.

We’ve launched the draft of our Age Appropriate Design code, which sets the standards for those designing, developing and providing online services to children.



📄https://t.co/v31qctTPL9 pic.twitter.com/uDwH9ywMf4