Facebook ve Instagram, Windows Phone Desteğini Sonlandırıyor

ABD’li sosyal medya devleri Facebook ve Instagram, Windows Mobile işletim sistemi yüklü olan telefonlara verdiği desteği sonlandırıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, Windows Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardaki miadını dolduruyor. Her iki platform da, söz konusu işletim sistemine olan desteğini çekeceğini açıkladı.

Instagram, 30 Nisan itibarıyla Windows Phone destekli cihazlarda kullanılamayacak. Aynı tarihte Facebook ve Messenger da kullanıma kapatılacak.

Yukarda belirtilen işletim sistemlerine ait cihazları kullanan kişiler, 30 Nisan'dan itibaren mevcut Facebook ve Instagram hesaplarını kullanamayacağı gibi, yeni bir hesap da oluşturamayacak.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Android ve iOS’in baskın liderliğine daha fazla dayanamayarak mobil platformlar için geliştirdiği Windows Phone işletim sistemine verdiği desteği kestiğini açıklamıştı. Ve şimdi, hala Windows Phone kullanan bir avuç insandan biriyseniz telefonunuz eskiye kıyasla çok daha kullanışsız bir hale gelecek. Zira Facebook ve Instagram’ın desteğini çekmesinin ardından, birçok popüler uygulamanın da benzer bir adım atacağı öngörülüyor.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren bir başka uygulama olan WhatsApp, 31 Aralık 2018 itibarıyla Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemlerine desteğini geri çekmişti.