Facebook ve teyit.org, Yalan Haberle Birlikte Mücadele Edecek

Facebook, sahte haberlerin platformdaki yayılmasını önlemek adına 10’dan fazla ülkede uyguladığı üçüncü taraf haber doğrulama programını Türkiye’de teyit.org ile uygulayacak.

2016 yılında Mehmet Atakan Foça tarafından sosyal medyadaki şüpheli haberleri araştırmayı ve internet kullanıcılarına doğrulanmış bilgiyi ulaştırmayı hedeflemek amacıyla kurulan teyit.org, içinde bulunduğumuz post-truth (hakikat sonrası) ve fake news (sahte haber) çağında kilit bir öneme sahip.

Kısa zamanda müthiş bir başarıya ulaşan ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçen teyit.org, Facebook’un üçüncü taraf doğrulama programının Türkiye uygulayıcısı oluyor.

İnternet devi ile yaptığı işbirliği sayesinde, Facebook’ta yayılan asılsız haberleri tespit ederek, daha fazla insana erişmelerinin önüne geçecek olan teyit.org, kullanıcıların doğru haberlere ulaşmasını sağlayacak.

İş birliği hakkında açıklama yapan teyit.org kurucusu Mehmet Atakan Foça, internetteki bilgi kirliliğinin artık hayatımızın her alanına sirayet ettiğini vurguladı. Türkiye’de insanların haber ve bilgi tüketmek için sosyal medyaya yönelmesinin yanlış bilginin hayatımızdaki etkisini daha fazla hissettirdiğini belirten Foça, şu ifadeleri kullandı:

“teyit.org ile birincil haber kaynağı olarak sosyal medya platformlarını kullanan yurttaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ederek, Facebook’ta insanların deneyimlerini iyileştirebilmek ve doğru bilgiyi edinebilmelerini sağlamak için daha yoğun bir çalışma temposuna hazırız. İşbirliğimizin Türkiye’de asılsız haberin yayılmasının önüne geçmek üzere önemli bir adım olduğunu düşünüyorum”

Facebook’un Türkiye’de teyit.org ile hayata geçireceği üçüncü taraf haber doğrulama programı aşamalı süreçten oluşuyor: Haberlerin doğrulanması, asılsız haberleirn haber kaynağında gösterimi ve sürekli olarak asılsız haber paylaşan sayfalar ve internet sitelerine karşı önlemler.

Platformun güvenilirliğine zarar veren asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmeyi ve insanlara, okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmayı amaçlayan program, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Filipinler, Meksika, Brezilya, Endonezya, Kolombiya, Hindistan, Arjantin ve İrlanda’da uygulanıyor.