Facebook, Whale İsimli Mizah Uygulamasını Yayınladı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, yepyeni bir mobil uygulama yayınladı. Facebook'un yayınlamış olduğu yeni uygulama ile eğlenceli fotoğraflar oluşturabileceksiniz.

Whale - Meme Creator Yayınlandı!

Whale - Meme Creator sayesinde mizah içerikleri oluşturabilecek ve bunları sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşabileceksiniz. Whale, Facebook'un geçtiğimiz haftalarda kurduğu NPE Team tarafından geliştirildi ve yayına alındı.

Uygulama 54 MB yer kaplamakta ve 17 yaş sınırı mevcut. 17 yaşından küçükler Facebook'un yeni mobil uygulamasını ne yazık ki kullanamayacak. Yeni uygulama ile beraber resimlere efektler verebilecek yazılar yazabileceksiniz. Uygulamayı kullanmak oldukça kolay. Galerinizdeki resmi seçebilir veya anlık olarak bir fotoğraf çekerek ona efektler uygulayabilirsiniz.

Facebook'un yeni yayınlamış olduğu uygulamanın özellikleri Photo Grid'e çok benzemekte. While - Meme Creator ile resimlerin üzerine emoji ekleyebilmektesiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve herhangi bir uygulama içi satın alım içermiyor. Uygulama ile ikili, üçlü veya dörtlü tablolar oluşturabilmektesiniz.

Whale uygulaması şu anda sadece Kanada'da indirilmeye açık. Whale - Meme Creator'ın App Store sayfasına buradaki bağlantı yardımı ile ulaşabilirsiniz. Uygulamanın Android versiyonu bulunmuyor ve Türkiye'de aktif değil.