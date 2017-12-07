Facebook, Yeni Anket Özelliğiyle Arkadaşlarınızı Yakından Tanıtacak

2017’nin ilk aylarında isimsiz anket oluşturma çözümleri üreten TBH isimli şirketi satın alan Facebook, TBH’nin geliştirdiği kimi özellikleri sosyal medya platformlarına eklemeye başladı. 6 Aralık itibarıyla Facebook'ta yer alan kimi profillerde, “Bunu Biliyor Musunuz?” bölümü görünür oldu.

5 milyondan fazla indirilen ve günlük 2,5 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran TBH, bir tür anket cevaplama platformuydu. Kişisel soruların sorulduğu ve kişisel cevapların verildiği bu platform, özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olmuştu. Bu yılın başlarında TBH’yi satın alan Facebook, buna benzer bir özelliği bugünden itibaren Facebook kullanıcılarının da beğenisine sundu. “Did You Know?” yani “Bunu Biliyor Musunuz?” başlığı altında verilen anket özelliğiyle birlikte kullanıcıların diğer insanlar hakkında daha kolay bilgi almasını sağlamak isteyen Facebook, yeni özelliğini kimi profillerde göstermeye başladı.

TBH’den farklı şekilde isimsiz olarak yanıtlanmayan ya da oluşturulamayan Facebook anketlerinin asıl amacının kullanıcıların diğer insanlara göstermek istedikleri bilgileri kolay şekilde toplamak olduğu söylendi. Bunun için kendi profilinize girdiğinizde, hemen isminizin altında yer alan sorulara cevap vermeniz gerektiği de açıklananlar arasında yerini aldı.

Kısaca Facebook profilinize girdiğinizde karşınıza çıkan “En sevdiğiniz yer neresi?”, “Gitmek istediğiniz ülke hangisi?”, “En beğendiğiniz film?” gibi çeşitli sorulara cevap vermeniz durumunda, verdiğiniz cevaplar diğer kullanıcılara gösterilecek ve böylece kendinize dair bilgileri kolayca başkalarıyla paylaşmış olacaksınız. Oldukça popüler olan tbh uygulamasını denemek için ise hemen aşağıdaki indir tuşuna basmanız yeterli.