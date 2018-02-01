Facebook, Yılın Dördüncü Çeyreğine İlişkin Bilançosunu Açıkladı

Sosyal ağ devi Facebook, hem şirket hem de platform anlamında büyümeye devam ediyor. Gelirini geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 47 yükselten Facebook, aylık aktif kullanıcı sayısında da 2,13 milyar kişiye ulaştı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu ünvanını elinde bulunduran Facebook, son dönemde platformunda yaptığı iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Her fırsatta kullanıcıların Facebook'u kullanırken daha güvende hissetmesi için çalıştıklarını ifade eden şirket CEO'su Mark Zuckerberg, rakamlara göre bunu başarmışa benziyor.

2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyuran şirket, aynı zamanda kullanıcı sayısının da muazzam bir şekilde yükseldiğini açıkladı. Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde 4,27 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19,6 artış gösterdi.

2017'nin son çeyreğinde hisse başına net karını 1,21 dolardan 1,44 dolara yükselten Facebook, geçen yılın dördüncü çeyreğine göre gelirini yüzde 47,2 yükselterek 12,97 milyar dolara çıkardı.

Bununla birlikte, reklam gelirlerini de geçen seneye oranla yüzde 50 artıran şirket, 10,14 milyar dolarla rekor bir gelir elde etti. Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.

Kullanıcı Sayısında Müthiş Artış

Borsadaki yükselişini, platformda da sürdüren Facebook, günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısın arttığını açıkladı.

Açıklamada, Şubat 2018 itibarıyla Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,4 milyar olduğu ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,13 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 14,5 yükseldiği bilgisine yer verildi.