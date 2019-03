Fallout 76'nın Yeni Üretim Sistemi Haftaya Geliyor

Fallout 76 oyununun sıradaki güncellemesi bu ay içerisinde gelecek. Daha önceden Bethesda tarafından paylaşılmış olan 2019 yılı içerik yol haritasında da bahsedildiği gibi, 12 Mart 2019 tarinde başlayacak olan Wild Appalachia sezonunun ilk günü, oyuna yeni bir üretim sistemi gelecek. Bethesda ise yeni güncelleme öncesinde Brewing & Distilling sistemi hakkında bilgiler verdi.

Brewing & Distilling adı verilen üretim sistemi, The Brewing Station adıyla karşımıza çıkacak olan atölye üzerinden işleyecek. Bu atölyeyi inşa etmeyi de Wasted on Nukashine araştırma görevi sırasında öğreneceksiniz. The Brewing Station, C.A.M.P. sisteminin içine yerleşiyor ve sonrasında da bira, kokteyl, şarap ve sert içkiler üretebilir hale geleceksiniz. Her birinin sizde yaratacağı bir etki olacakken, aynı zamanda da kazanımınız da olacak.

Bethesda tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, düzenleyeceğiniz bir partide veya partilerde şaraplara ve sert içkilere yer verecekseniz, servise hazır hale gelmeleri için fazladan fermantasyon zamanına ihtiyaçları olacak. Bu sayede, Fresh olacak durumları ile tam etkilerinin avantajından yararlanabiliyorsunuz. Fermantasyon süresini ne kadar uzatırsanız, Fresh olan durumları Vintage haline gelecek, böylece ek ve daha kuvvetli bir etkiyle karşılaşacaksınız. Mesela Firecracker Whiskey içeceğinin Fresh hali hem size hem de düşmanlarınıza hasar verecekken, Vintage hali ise Fresh etkisine ek olarak saldırılarınızla düşmanlarınızı yakabileceksiniz. Öte yandan biraların Vintage halleri olmayacak. Hoppy Hunter birasının Fresh hali, dürbünden bakarken daha durağanlık ve hayvanlara verilen hasarı arttırıyor olmasına rağmen, VATS isabet oranında da düşüşün yaşanmasına neden olacak.

Karışım ile oluşturduğunuz içkilerin fermantasyon sürecine ihtiyaçlarının olmayacağını söyleyelim. Ayrıca yaratacakları etkide de herhangi bir değişim olmayacak. Tick Blood Tequila Sunrise, Fresh haliyle yapacağınız başarılı saldırıların size geri dönüşü hastalık olacak olsa da aynı zamanda açlık barınızı doldurabilecek.