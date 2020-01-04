Fallout 76'ya Wastelanders ile Yeni Bir Bölge Daha Eklenecek

Bethesda Softworks, Fallout 76 oyununun Wastelanders genişletme paketi için hazırlık aşamasına tam gaz devam ediyor. En önemli artıları arasında yapay zeka karakterlerinin ve beraberinde Fallout 3 benzeri diyalog sisteminin gelecek olması. Şimdilik net bir tarih bilgisi yok. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde olduğu söyleniyor.

Amerika menşeli yayıncı, yaptığı yeni paylaşım ile Fallout 76 oyununun Wastelanders genişletme paketinin içeriğinde gelecek olan yeni bölgelerden birisini tanıttı. City of the Future olarak bilinen Watoga Underground.

Watoga Underground şehri, bireylerin arabalarını bıraktıkları ve tekrar ihtiyaçları olana kadar orada duran devasa otomatik garaj sistemleri üzerine kurulu. Bu sistemde de düzinelerce silolar varmış. Ne kadar çok arabanın bırakılabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Bölgenin genelinde de bu garaj sistemlerine ulaşabileceğiniz birçok giriş bulunacak.

Fallout 76 kıyamet sonrası bir dünyada geçtiği için bu sistemler de haliyle artık çalışmıyor ama Watoga Underground şehrini bir nevi ev olarak kullanabileceksiniz. Bekleme alanı da size uygun hizmetler sunuyor olacak. Mesela yemek yiyebilecek, dinlenebilecek ve hatta karakterinizin saç modelini de değiştirebileceksiniz.

Bethesda Softworks şu an için daha başka detay paylaşmış değil ama ilerleyen zamanlarda biz oyuncuları bilgilendirmeye devam edeceğini söylüyor. Bizler de gelişmeler için takipte olacağız.

Fallout 76 için yeni bir topluluk etkinliği planlanıyor

Amerika menşeli yayıncı, 9 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 20:00 sıralarında başlayacak yeni bir topluluk etkinliğinin de duyurusunu yaptı. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek olan bu etkinlik kapsamında, çifte XP kazanmak mümkün olacak.