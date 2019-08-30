Farklı Ekran Tasarımıyla Gelen LG Q70 Tanıtıldı!

LG K50s ve LG K40s’in resmi olarak tanıtılmasından sonra şimdi de gözler LG Q70’e çevrilmiş durumda. IFA 2019’da da yer alması beklenen cihaz şu sıralar LG tarafından tanıtıldı.

Q70 modeli, bir LG telefonunda ilk kez delikli ekran paneli tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Güney Koreli üretici de bunu 'Hole-In-Display (Delikli Ekran)' olarak adlandırıyor.

LG Q70’in 6.4 inç’lik diyagonal ekranı Full HD+ çözünürlük sunuyor. 16 MP selfie kamerasına yer açmak amacıyla delikli ekran tasarımı benimsenmiş. Ayrıca telefonun arka kısmında da 3 kameradan oluşan bir kurulum mevcut. Bu kameralar sırasıyla 32 MP f/1.8 ana kamera, 120 derecelik FoV özelliğiyle birlikte 13 MP ultra geniş açılı sensör ve 5 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Cihazın iç donanımına baktığımızda ise, Snapdragon 675 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı özelliklerinin yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bir micro SD slotunun bulunduğunu da belirtelim. Telefonda muhtemelen orta seviye bir yonga seti bulunacak ancak buna rağmen LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ gibi amiral gemilerindeki tüm özellikleri bu telefonda da görebileceğiz. Yani IP68 sertifikası, 32-bit Quad DAC ses, DTS:X 3D Stereo ses, askeri kalitede sağlamlık, Hızlı Şarj 3.0 ve 4.000 mAh’lik bir batarya bu cihazın öne çıkan özellikleri olacak.

LG Q70 yaklaşık olarak 450 dolardan (yaklaşık 2.630 TL) satışa sunulacak. Cihaz ilk olarak 3 büyük ana perakende şirketinde satışa çıkacak ancak cihazın önümüzdeki hafta Berlin’de düzenlenecek olan IFA 2019 etkinliğinde ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla pazarda satışa sunulacağını umuyoruz.