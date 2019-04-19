Favori YouTube Yayıncınıza Artık Bağış Yapabileceksiniz

Dünyanın en hızlı büyüyen platformlarının başında gelen YouTube, genellikle yayıncılarından para kazanıyor. Yayıncıların ise para kazanabilme kanalları son derece kısıtlı.

Buna bir çözüm bulmak isteyen YouTube, yayıncılar için farklı para kazanma metotları geliştiriyor. Şu an için üzerinde çalışılan yöntemler daha çok Premium aboneler için geçerli olacak. Örneğin Premium bir üye, Süper Sohbet’lerde 2 doları bu yayıncılara gönderebilecek.

YouTube, daha güçlü bir şekilde mücadele etmek istiyor

Dünyanın en büyük video platformlarından olan YouTube, Twitch gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için tatmin edici bir sistem kurmak zorunda. Elbetteki tatmin ediciliğin yolu da, yayıncılara yeterli miktarda destek olmaktan geçiyor.

YouTube, bu yeni hizmetini Mayıs ayına kadar deneyecek ve sonuç olarak, işe yarar görülmesi halinde bütün YouTube yayıncıları için kullanılır hale gelecek. Eğer Süper Sohbet aracılığıyla 2 dolar göndermek istiyorsanız, öncelikli olarak Premium üye olmanız gerekiyor. Bu durum daha önceden platform tarafından planlanmıştı.

Yayıncısıyla arasında bağ oluşan kullanıcılar, doğal olarak kendilerini destek olmak zorunda hissedecek. 2 dolar göndererek bağışta bulunmak isteyenler, Premium üye olmak zorunda kalacaklar ve bu sayede platform; daha çok üye kazanacak. BuzFeed’e göre; bu uygulama yayıncılara destek sağlıyor ancak başka bir probleme de neden oluyor. Destek kazanmak isteyen yayıncılar daha çok içeri üretiyorlar. Sizce de YouTube, bu stratejisiyle doğru olanı mı yaptı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.