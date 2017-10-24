FBI, Şifreleme Yazılımları Nedeniyle Telefonları Hackleyemiyor

FBI'ın yeni direktörü Christopher Wray, şifreleme yazılımları yüzünden FBI'ın yaklaşık 7.000 mobil cihaza erişiminin durduğunu açıkladı. Önemli soruşturmaların sekteye uğradığını ifade eden Wray, teknoloji şirketlerinden yardım istedi.

Philadelphia'da bir polis konferansında konuşan FBI direktörü Christopher Wray, mobil telefonlarda artan şifreleme yazılımlarının, soruşturmalarını etkilediğini söyledi. Terörle mücadele ve çocuk istismarı gibi önemli suçların takibi için 11 ay boyunca mobil cihazlardan veri elde edildiğini belirten Wray, artık bu cihazların yarısından fazlasından veri alamadıklarını söyledi.

Bir önceki FBI direktörü James Comey de benzer bir soruna vurgu yapmıştı. Comey, FBI'nın üç aylık periyotta yaklaşık 1,200 cihazın kilidini açamadığını ifade etmişti.

Şifreleme yazılımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, iOS ve Android telefonlar şifreleniyor. FBI, teknoloji endüstrisini bir çözüm bulmaya çağırıyor. Telefonların, bir suç araştırırken güvenlik güçlerinin kullanabileceği bir "arka kapı" içermesi gerekip gerekmediğini uzun zamandır gündemi meşgul ediyordu.

Silikon Vadisi'ndeki uzmanlar bunun kötü bir fikir olduğunu söylüyorlar. Arka kapınnın cihazların güvenliğini zayıflatacağını ve bunun da kullanıcıların güvenliklerini tehlikeye atacağını ifade eden uzmanlar, böyle bir fikre karşı olduklarını belirtiyorlar.

Fakat bu, FBI'ın meseleye baskı yapmasını durdurmadı. Ajans geçen yıl San Bernardino saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kullandığı iPhone 5c'yi açması için Apple'dan yardım istemişti. Şirket, cihazı hacklemenin diğer bütün iPhone'ların güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyleyerek, talebi geri çevirmişti.

FBI daha sonra telefonun kilidini açmak için gizemli bir yazılım şirketiyle anlaşmıştı ve söz konusu iPhone'u hacklemişti. Bununla birlikte, ajans hala şifreleme konusunda daha iyi bir çözüm yolu arıyor.