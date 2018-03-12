FBI, Suç Örgütlerine Özel BlackBerry Satan Şirketin CEO'sunu Tutukladı

Özel ve ekstra güvenlik önlemleriyle donatılan BlackBerry telefonlar, yeraltı dünyasının bir parçası olmayı sürdürüyor.

FBI, Sinaloa uyuşturucu kartelinin de dahil olduğu birçok suç örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle, köklü telefon pazarlama şirketi Phantom Secure'un CEO'su Vincent Ramos'u tutukladı.

Yeraltı dünyasındaki birçok suç örgütüne özel olarak tasarlanmış BlackBerry marka telefonlar temin eden şirket, cihazlara mesajların, metinlerin ve hatta dosyaların içeriğinin, sağlam bütçeli devlet gözetim programları tarafından dahi okunmasını engelleyen "Pretty Good Privacy" isimli ek bir yazılım dahi yerleştirmiş.

FBI raporuna göre, Ramos uyuşturucu kaçakçıları için telefonları özel olarak değiştirmiş. Kartellere ve suç örgütü üyelerine telefonları pazarlayan ve cihazların devlet ajanslarının izlemelerine takılmayacak kadar donanımlı olduğunu söyleyen Ramos, Küba, Meksika ve Venezuela gibi dünyanın dört bir yanındaki suç örgütlerine 20 binden fazla telefon satmış.

Phantom Secure'un CEO'su Vincent Ramos, mafya ile işbirliği yapmak, şantaj, uyuşturucu dağıtımına yardım ve yataklık etmek suçlarından yargılanacak. Davayla ilgili ne FBI cephesinden ne de Ramos'un avukatlarından herhangi bir açıklama gelmezken, mahkemenin ne karar vereceği şimdiden ABD basında tartışılmaya başlandı.