FCA ve PSA Birleşmesinde İmzaların Atılacağı Tarih Belli Oldu

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot önderliğindeki PSA Grubu'nun birleşeceğine dair haberleri son dönemlerde yoğun bir şekilde görmeye başladık.

İki grup arasındaki görüşmeler son hızıyla devam ederken, imzaların ne zaman atılacağı ise bir süredir merak konusu.

İmzalar Aralık Ayında

Ancak taraflara yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre, söz konusu birleşme anlaşması yakın bir zamanda resmiyet kazanacak. Kaynaklar, anlaşmanın Aralık ayının ilk yarısında imzalanacağını söylüyor.

La Stampa'da yer alan bir haberde de, "Resmi anlaşma Aralık ayının ilk günlerinde imzalanmış olacak. Birleşmenin en geç Noel arifesinde tamamlanması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

En Büyük 4. Üretici Olacak

İki otomotiv devinin, hisselerini yarı yarıya birleştirmesiyle ortaya çıkacak olan yeni grubun, otomotiv sektöründe dünyanın en büyük 4. üreticisi olması bekleniyor.